В Украине арестовали базу отдыха на берегу моря, принадлежащую гомельскому предприятию 1 22.05.2024, 16:16

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Применены специальные санкции.

Суд Приморского района города Одессы наложил арест на базу отдыха «Луч» в селе Грибовка Одесской области, принадлежащего ТОО «Проминь-Юг». Решение было принято 27 марта 2024 года. А в апреле суд Приморского района города Одессы наложил арест еще и на финансовую документацию ТОО «Проминь-Юг», сообщает «Флагшток».

Основанием для ареста собственности послужил тот факт, что собственником компании «Проминь-Юг» является ОАО «Гомельский радиозавод». Доля гомельского предприятия в уставном фонде «Проминь-Юг» составляет 1,8 млн гривен (45 203 $).

Наложенный арест на имущество является временным. Его задачей является предотвращение возможности его сокрытия, повреждения или иной утраты для того, чтобы в последствии оно могло быть использовано в качестве вещественных доказательств в уголовном производстве.

Согласно указу президента Украины от 12 мая 2023 года к ОАО «Гомельский радиозавод» применяются специальные санкции, в связи с содействием вооруженной агрессии РФ против Украины, а именно ремонту ракетных комплексов, артиллерийских установок и радиолокационных систем для нужд ВС РФ.

ТОО «Проминь-Юг» было зарегистрировано в 2012 году. Гомельский радиозавод владеет 50-процентной долей в компании. Вторым собственником компании является Торгово-финансовая компания «Рюген», конечными собственниками которой являются граждане Украины. С 2022 года «Проминь-Юг» деятельность не осуществляет. В конце 2022 года Гомельский радиозавод был присоединен к ОАО «Гомсельмаш».

Принадлежащая ТОО «Проминь-Юг» база отдыха «Луч» находится в 35 км от Одессы и в 10 км от Черноморска. Ее особенностью является расположение непосредственно на берегу моря.