Китайский бренд выпустил смартфон с самым ярким экраном в мире 22.05.2024, 16:33

Заряжается смартфон за 20 минут.

Китайский бренд Realme выпустил новый смартфон серии GT. Девайс Realme GT 6T получил энергоэффективный чип и дисплей, который по яркости превосходит всех конкурентов, включая флагманы Apple.

Гаджет вышел с 6,78-дюймовым дисплеем 8T LTPO AMOLED разрешением 2780 х 1264. Он поддерживает частоту 120 Гц и максимальную на сегодняшний день пиковую яркость 6000 нит (при отображении HDR-контента). Это в три раза больше, чем у iPhone 15 Pro Max, пишет Gizchina.

Realme GT 6T получил недавно анонсированный процессор Snapdragon 7+ Gen 3, построенный на той же архитектуре, что и флагманский Snapdragon 8 Gen 3. Он работает в паре с 8/12 ГБайт ОЗУ LPDDR5x. Устройство также выделяется батареей емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт – на полную зарядку понадобится около 20 минут.

Сзади установлена двойная задняя камера, состоящая из 50-Мп Sony IMX882 с оптической стабилизацией изображения и 8-Мп сверхширика. Sony IMX882 – популярный выбор для многих смартфонов среднего класса. На передней панели находится 32-мегапиксельная селфи-камера.

Базовая версия Realme GT 6T обойдется в $370. Топовая модификация с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 480 долларов. Смартфон уже дебютировал в Индии, позже он появится и на глобальном рынке, где наверняка станет бестселлером.