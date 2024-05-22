Литва решила массово расторгнуть соглашения с Беларусью и РФ 22.05.2024, 18:10

Вильнюс планирует расторгнуть ряд договоров о торгово-экономических отношениях.

Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Беларусью, которые можно заменить многосторонними соглашениями, передает Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Правительство Литвы примет решение о денонсации четырех договоров 22 мая, остальные предложения пока согласуются.

Речь идет о соглашениях Литвы с правительствами России и Беларуси о поощрении и защите инвестиций, а также о торгово-экономических отношениях. Денонсация некоторых договоров требует одобрения сейма Литвы, в то время как для других требуется только постановление правительства.

Минюст Литвы подготовил предложение о денонсации соглашения с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а Минфин страны предложил денонсировать соглашение с Россией об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и о предотвращении налоговых нарушений.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ведомство после начала войны РФ в Украине обратилось «ко всем учреждениям с просьбой оценить масштабы и необходимость международного правового сотрудничества с Россией».

Литовским ведомствам предложили рассмотреть вопрос, можно ли заменить двустороннее соглашение многосторонним договором или международно-правовым документом. По словам Ландсбергиса, договоры, которые могут заменить двусторонние документы, позволят Литве поддерживать официальные контакты с Россией и Беларусью.

По словам главы Минюста Литвы Эвелины Добровольской, ведомству также предлагалось расторгнуть соглашение о правовом сотрудничестве с Россией. Однако в Минюсте полагают, что соглашение не может быть расторгнуто, так как для него нет международных альтернатив.

Аналогичная ситуация сложилась и с соглашением с Россией об обмене осужденными, и поэтому Вильнюс планирует оставить его в силе.

В 2022 году МВД Литвы расторгло соглашение с Беларусью от 1993 года о сотрудничестве в области министерского управления. Позже было денонсировано соглашение между Вильнюсом и Минском об основных принципах приграничного сотрудничества от 2006 года.