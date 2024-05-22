ВСУ уничтожили российский самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» на Харьковщине 22.05.2024, 18:42

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Видеофакт.

Бойцы Третьей штурмовой бригады обнаружили тяжелую артиллерию 2С4 «Тюльпан» 240-мм калибра вблизи одной из посадок Харьковщины. Самоходный миномет засекли с неба и произвели поражение ударным дроном. После доразведки выполнили контрольные попадания и повторно ударили по FPV.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эта мощная установка была предназначена для разбивания наиболее прочных фортификационных укреплений, укрытий, и способна поражать тактическими ядерными боеприпасами.

Отработали по САУ бойцы батальона беспилотных систем и «Lumiere group» из 2-го механизированного батальона.