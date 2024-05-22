Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента 22.05.2024, 20:01

Риши Сунак

Досрочные выборы состоятся 4 июля.

Премьер Британии Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент, передает The Guardian. Они состоятся 4 июля.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности», — сказал Сунак.

The Times связывала решение о досрочных выборах с данными об инфляции в стране. Сам Сунак отмечал улучшение экономической ситуации после падения инфляции с 3,2 процента в марте до 2,3 процента в апреле.