закрыть
22 мая 2024, среда, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента

  • 22.05.2024, 20:01
Британский премьер получил санкцию короля на роспуск парламента
Риши Сунак

Досрочные выборы состоятся 4 июля.

Премьер Британии Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент, передает The Guardian. Они состоятся 4 июля.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Чтобы решить, хотим ли мы развивать достигнутый прогресс или рискнуть вернуться к исходной точке без какого-либо плана и уверенности», — сказал Сунак.

The Times связывала решение о досрочных выборах с данными об инфляции в стране. Сам Сунак отмечал улучшение экономической ситуации после падения инфляции с 3,2 процента в марте до 2,3 процента в апреле.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!