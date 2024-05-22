В основной сетке «Ролан Гаррос» сыграют Соболенко и Азаренко 22.05.2024, 23:36

Александра Саснович не смогла пройти в основной раунд.

Александра Саснович не смогла пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос» в одиночном разряде. Она проиграла во втором раунде квалификации.

На самом старте турнира выбыли еще две белоруски. В первой же встрече квалификации Ирина Шиманович уступила Линде Фрухвиртовой из Чехии, а Алена Фалей – Мириам Булгару из Румынии.

Арина Соболенко и Виктория Азаренко начнут борьбу на «Ролан Гаррос» с основного этапа. Их соперницы пока не известны.

Встречи основного этапа начнутся 26 мая, а завершится турнир 9 июня.

В этом году общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции составит €53,5 млн – рекордная сумма за всю историю турнира. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по €2,4 млн.