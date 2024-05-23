Банки будут «сливать» новые данные о доходах белорусов 2 23.05.2024, 8:25

Стали известны подробности.

К 1 сентября банки должны слить налоговой данные о клиентах-физлицах, которым за 2023 год на счета поступило в общей сложности 150 тысяч рублей и более. Напомним, это требование ввели еще в 2023 году. Теперь Министерство по налогам и сборам прописало в новом постановлении, какие конкретно данные должны предоставлять финучреждения.

Документ 23 мая был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

О каких новшествах речь

Банки должны теперь передавать налоговикам данные о счетах клиентов-физлиц, если сумма приходных операций по счету превысила 150 тысяч рублей за истекший календарный год. Исключение — счета по вкладам.

Также в приходные операции не будут включать суммы, которые связаны с отменой операций по карточкам. К примеру, это может быть отмена снятия наличных в банкоматах или платы за услуги банков. Не будут также учитывать овердрафтные кредиты, а также суммы по некоторым другим операциям.

Банки должны будут предоставлять такие данные ежегодно до 1 марта календарного года (информацию надо подать за предыдущий год). При этом за 2023-й такие сведения нужно предоставить до 1 сентября.

Какую конкретно информацию получат налоговики о счетах в банках

Лимит в 150 тысяч рублей распространяется на все счета клиента банка, в том числе и на валютные. При этом валюту будут переводить в рубли по курсу Нацбанка на дату поступления средств.

Банки среди прочего должны будут сообщить налоговикам номер лицевого счета клиента, который не вписался в лимит в 150 тысяч рублей, а также дату его открытия и закрытия (если был отказ от обслуживания) и валюту, в которой пришли деньги. Из этого следует, что закрытие счета, чтобы избежать передачи налоговой информации, не поможет.

Также банкам нужно предоставить налоговой Ф. И. О. клиента и данные удостоверяющего личность документа.

Для чего налоговикам могут понадобиться эти данные?

Эта информация среди прочего может помочь в поиске тех, кто живет не по средствам — у кого расходы превышают доходы. В Министерстве по налогам и сборам ранее рассказали, у кого большие шансы попасть под такую проверку и откуда поступает информация о денежных поступлениях и расходах населения. Один из источников таких данных — банки.

В МНС ранее также сообщили, что ежегодно проверяют расходы и доходы более 200 тысяч человек. Причем делают это по той информации, которая есть в их распоряжении. Если налоговики находят превышение трат над доходами, то просят этих людей пояснить, откуда взяли деньги. Причем запрашивают данные за последние десять лет.