Никки Хейли неожиданно заявила, что поддержит Трампа на выборах 23.05.2024, 8:35

Ранее она выступала с резкой критикой в адрес политика.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила, что поддержит Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году, пишет CNN.

«Трамп сделал бы разумно, если бы обратился к миллионам людей, которые голосовали за меня и продолжают поддерживать меня, а не считал, что они просто проголосуют за него. И я искренне надеюсь, что он так и сделает».

Хейли сказала, что Трамп «не был идеальным» в важных для нее вопросах, включая внешнюю политику, иммиграцию и экономику, но президент Джо Байден «был катастрофой».

«Поэтому я буду голосовать за Трампа», — сказала Хейли.

Также она обратилась к избирателям и поблагодарила их за поддержку ее кандидатуры даже после выхода из гонки.

Ранее, во время праймериз, Хейли резко прокомментировала перспективы Дональда Трампа получить президентскую номинацию от Республиканской партии, назвав такой сценарий «самоубийством» для США.