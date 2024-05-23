В Польше изменятся правила трудоустройства для белорусов 23.05.2024, 9:42

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Нововведения коснутся тех, кто работает «по-серому».

В Польше ужесточат доступ иностранцев к рынку труда — так правительство хочет бороться с работой по серым схемам. Соответствующий проект закона опубликован на сайте правительства. Документ планируется принять в III квартале 2024 года.

MOST рассказал об основных предлагаемых мерах.

1. Не будут выдавать разрешения на трудоустройство иностранцев организациям, которые были созданы или работают главным образом для облегчения въезда в Польшу граждан других стран.

2. Для вновь созданных организаций или тех, что используют виртуальные офисы, будут введены дополнительные условия выдачи разрешений.

3. Ограничат так называемый «аутсорсинг сотрудников». Видимо, имеются в виду схемы, когда номинально иностранца трудоустраивает одно предприятие, а реально он работает на другом.

4. Вместо так называемого «теста рынка труда» (процедуры проверки, можно ли на предприятие, которое хочет нанять иностранца, трудоустроить безработного, стоящего на бирже труда) планируют ввести более быструю и эффективную процедуру.

5. Ужесточат наказания за незаконное трудоустройство иностранцев или предоставление ложных сведений об их занятости. Размер штрафа будет определяться пропорционально количеству незаконно трудоустроенных иностранцев.

6. Административные процедуры, связанные с трудоустройством иностранца и получением соответствующих разрешений, планируется осуществлять в электронном виде.

7. Погранслужба и Национальная инспекция труда смогут оперативно контролировать законность работы иностранцев.