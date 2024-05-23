WSJ: Россия применяет запрещенное химоружие в боях по всей линии фронта 3 23.05.2024, 9:52

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Детали.

Россия применяет запрещенное химоружие, в частности газ хлорпикрин - в боях по всей линии фронта в Украине, с целью ослабить способность украинских войск защищать укрепленные позиции и даже заставить их отступить.

Как пишет The Wall Street Journal, американские и украинские официальные лица, а также медики, солдаты и международные исследователи говорят, что использование Россией запрещенного химоружия на поле боя становится все более частым, поскольку Москва наращивает наступление.

В начале этого месяца США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и поставках химического оружия, используемого на фронте, особо выделив хлорпикрин. Этот химический агент, иногда используемый в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны и запрещен к применению в бою Конвенцией о запрещении химического оружия, которую Россия подписала.

Дэн Касзета, эксперт по химическому оружию и младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, говорит, что хлорпикрин токсичен для людей и животных, а также действует как раздражитель.

В зависимости от степени воздействия газ может обжечь кожу, вызвать раздражение слезных протоков и затруднить дыхание, не говоря уже о защите от наступающих. По словам Касцеты, на смену этому химикату пришли более современные вещества, которые иногда используются полицией в качестве слезоточивого газа и известны как CN и CS, которые также запрещены конвенцией.

«По словам капитана Дмитрия Сергиенко, помощника командира Аналитического центра сил обеспечения украинской армии, который занимается анализом применения химического оружия на фронте, все три этих вещества используются россиянами на поле боя. Хотя его группа в основном регистрирует применение CN и CS в районе, который они отслеживают, они также нашли две гранаты, содержащие хлорпикрин, на оставленных российских позициях», - пишет WSJ.

Украинцы отслеживают применение химического оружия на фронте с февраля 2023 года, и количество подтвержденных инцидентов неуклонно растет. По состоянию на 3 мая Силы поддержки подтвердили 1891 такую атаку с момента начала отслеживания данных, 444 из них - в апреле, что на 71 подтвержденный инцидент больше, чем месяцем ранее. Эти цифры - неполная картина, поскольку из-за интенсивности боевых действий часто невозможно добраться до места, где был применен газ, чтобы взять пробы или опросить солдат, отмечает WSJ.

Лейтенант Виталий Катрич, военный медик, работающий на стабилизационном пункте вблизи фронта, говорит, что бывали случаи, когда каждый второй пациент, которого он лечил, подвергался воздействию отравляющего газа. По его словам, как только россияне получают партию, они используют ее постоянно, пока она не закончится.