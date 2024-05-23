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В России задержали еще одного генерала, заместителя Герасимова

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  • 23.05.2024, 10:30
  • 10,264
В России задержали еще одного генерала, заместителя Герасимова
Вадим Шамарин

У Вадима Шамарина провели обыск, после чего увезли на допрос.

Следственный комитет России задержал начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, заместителя Валерия Герасимова (начальника Генерального штаба) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил источник «Интерфакса».

По данным «Коммерсанта», Шамарина задержали по уголовному делу о предполагаемых махинациях. У генерала провели обыск, после чего увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК.

В 235-м гарнизонном военном суде, где рассматривали дело Шамарина, сообщили РБК, что он арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Шамарину предъявили обвинения, пишет ТАСС.

В Следственном комитете это не комментировали.

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