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В Украине испытали новый дрон для уничтожения вертолетов РФ

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  • 23.05.2024, 10:32
  • 4,546
В Украине испытали новый дрон для уничтожения вертолетов РФ

Захватывающую погоню показали на видео.

Военнослужащие из подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины показали новый беспилотный аппарат, созданный украинской командой волонтеров «Дикие Шершни» для борьбы с вертолетами. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Диких Шершней»( .

На обнародованных кадрах можно заметить, как новый украинский беспилотник преследует вертолет российских оккупантов. Далее видео обрывается и на экране появляется надпись «Далее будет. Планы любят тишину».

«Погоню устроили операторы подразделения BULAVA», — подчеркнули разработчики.

Видео прокомментировали в издании «Цензор.Нет», отметив, что это были испытания беспилотника от «Диких Шершней», разработанного для противодействия вертолетам Вооруженных сил Российской Федерации.

«Спасибо всем, кто помогает армии! Дальше будет, еще больше!», — отметили в издании.

Публикацией поделились военнослужащие подразделения BULAVA, подтвердив таким образом слова журналистов.

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