В Мексике на предвыборном митинге обрушилась сцена с кандидатом в президенты 3 23.05.2024, 11:09

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Девять человек погибли, десятки ранены.

В Мексике во время предвыборного митинга обрушилась сцена с людьми. В результате происшествия погибло 9 человек, еще десятки получили ранения.

Причиной инцидента называют сильный штормовой ветер. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По данным местных властей, 60 человек получили ранения после обрушения сцены. Из-за сильного ветра металлическая конструкция рухнула на землю, а участники митинга в панике разбежались.

Губернатор штата Нуэво-Леон Сэмюэль Гарсиа рассказал, девять человек погибли и не менее 60 получили ранения в результате инцидента в Сан-Педро-Гарса-Гарсия. Кроме того, местные СМИ отметили, что среди погибших оказался 11-летний мальчик, которого придавило металлическими конструкциями.

Кандидаты от «Движения Сьюдадано», третьей по величине партии Мексики, стояли на сцене, размахивали руками и скандировали имя своего кандидата в президенты Хорхе Альвареса Майнеса. В один момент некоторые из них внезапно развернулись и увидели, что гигантский экран начал падать.

Кандидат в президенты и другие политики бежали и падали в поисках укрытия. Сам Альварес Майнес, занимающий третье место в опросах накануне выборов 2 июня, не пострадал.

Стоит отметить, что Альварес Майнес после катастрофы объявил, что отменяет свою предвыборную деятельность. Другой кандидат в президенты Клаудия Шейнбаум объявила, что отменит митинг, который она запланировала в Монтеррее.