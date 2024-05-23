Китай отказывается от белорусского калия 23.05.2024, 11:32

За год импорт упал более чем на 52%.

В январе-апреле импорт белорусского калия в Китай заметно сократился — до 292,8 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет myfin.by. Снижение общей суммы, на которую было продано калия в эту страну, составляет за этот период более чем 52%.

По предварительным данным китайской статистики, в январе-апреле этого года импорт КНР по товарной позиции «Удобрения минеральные или химические, калийные» со всех стран составил 1,47 млрд долларов. Годом ранее этот показатель был на уровне 1,92 млрд долларов.

Конкретно из Беларуси за четыре месяца этого года ввезли калия на 292,8 млн долларов. Это третье место из всех стран, которые поставляют в Китай этот товар. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го Беларусь отправила в КНР калия на 618,1 млн долларов. Это может говорить как о снижении цен на удобрения, так и падение объемов поставок.

В текущем году наибольший объем закупок калия (в стоимостном выражении) КНР совершила из России — почти 504 млн долларам по итогам января — апреля. Импорт из Канады составил 362,4 млн долларов. Эти две страны нарастили поставки товара в Китай.

Также в КНР ввозят калий Лаос (на 192,1 млн долларво в январе-апреле этого года), Израиль (72,7 млн), Иордания (34,5 млн), Германия (6,4 млн), Узбекистан (4,5 млн). Небольшие объемы импорта (по стоимости) зафиксированы из США, Италии, Швеции, Великобритании, Норвегии и некоторых других стран.