закрыть
23 мая 2024, четверг, 13:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко назначил нового начальника Генштаба

6
  • 23.05.2024, 11:58
  • 6,948
Лукашенко назначил нового начальника Генштаба

Что о нем известно?

Александр Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого замминистр обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора.

При назначении Павла Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы тот сработался с министром обороны Виктором Хрениным:

— У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба, — заявил Лукашенко.

Павел Муравейко ранее занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Ему 52 года.

Родился в Марьиной Горке. В 1992-м окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Потом поступил в минскую Военную академию, которую окончил в 2001-м. Также учился в Академии Генштаба РФ и окончил ее в 2008-м с золотой медалью.

20 июня 2013 года назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальником Главного оперативного управления Министерства обороны.

10 февраля 2022 года назначен первым заместителем государственного секретаря Совета Безопасности.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!
Наталья Радина в «Gazecie Wyborczej»: Беларусь будет свободной!