Лукашенко назначил нового начальника Генштаба 6 23.05.2024, 11:58

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Что о нем известно?

Александр Лукашенко 23 мая назначил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил — первого замминистр обороны. Им стал генерал-майор Павел Муравейко, ранее занимавший должность первого заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, сообщает пресс-служба диктатора.

При назначении Павла Муравейко начальником Генштаба — первым замминистра обороны Лукашенко подчеркнул важность того, чтобы тот сработался с министром обороны Виктором Хрениным:

— У нас министр обороны есть министр обороны, и ему подчинены все в Министерстве обороны. Но, тем не менее, начальник Генерального штаба имеет определенную самостоятельность. Непосредственно занимается планированием и реализацией тех или иных военных мероприятий. Всем тем, чем живут войска. Очень тонкая грань между министром обороны и начальником Генштаба, — заявил Лукашенко.

Павел Муравейко ранее занимал должность первого заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Ему 52 года.

Родился в Марьиной Горке. В 1992-м окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Потом поступил в минскую Военную академию, которую окончил в 2001-м. Также учился в Академии Генштаба РФ и окончил ее в 2008-м с золотой медалью.

20 июня 2013 года назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальником Главного оперативного управления Министерства обороны.

10 февраля 2022 года назначен первым заместителем государственного секретаря Совета Безопасности.