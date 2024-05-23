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Путин внезапно летит в Минск

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  • 23.05.2024, 12:13
  • 19,396
Путин внезапно летит в Минск

Визит ранее не анонсировался.

Путин прибудет в Беларусь с двухдневным официальным визитом 23-24 мая. Ранее визит не анонсировался.

Переговоры с Александром Лукашенко запланированы 24 мая. Они пройдут во Дворце в узком и расширенном составах, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Пресс-служба Кремля сообщает, что визит состоится по приглашению Лукашенко. Визит Путина совпадает с ядерными учениями, которые совместно проводятся Россией и Беларусью.

Напомним, последний раз Путин и Лукашенко встречались на параде в Москве 9 мая. Как писал сайт Charter97.org, белорусскому диктатору снова стало плохо во время мероприятий в российской столице.

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