В Татарстане закрыли аэропорты из-за налета дронов 23.05.2024, 14:13

1,586

Эвакуированы также работники ТЭЦ.

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили работу для обеспечения безопасности полетов из-за атаки дронов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что аналогичные ограничения введены в аэропорту Нижнекамска. Для обеспечения безопасности полетов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры.

Как отмечает Baza, над Нижнекамском было замечено два беспилотника, один из них уничтожен силами ПВО. По данным Shot, в регионе началась массовая эвакуация сотрудников предприятий. Свои рабочие места покинули сотрудники «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима». Эвакуированы также работники ТЭЦ.

15 мая аэропорты региона вводили аналогичные ограничения. Минобороны РФ заявило, что над Татарстаном был сбит беспилотник самолетного типа.