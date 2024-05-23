СМИ: Китай планирует напасть на Тайвань 1 23.05.2024, 14:35

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Уже в начале июня.

Народно-освободительная армия Китая вторгнется на остров Тайвань в начале июня текущего года. Об этом пишет Global Press со ссылкой на источники в Министерстве обороны Китая и агентстве Синьхуа.

Отмечается, что на данный момент китайские военные начали учения вокруг всего Тайваня, включая острова Киньмэнь и Доньинь.

Также опубликовано видео, на котором береговая охрана Тайваня предупреждает ВМС Китая изменить курс.

«China 548, это патрульный корабль береговой охраны Республики Китай, Yilan. Ваши действия серьезно подорвут мир и стабильность в Тайваньском проливе. Это увеличит вероятность инцидентов и риск безопасности. Пожалуйста, измените свое направление. Если вы решите войти, мы примем меры, чтобы оттолкнуть вас», — говорится в предупреждении береговой охраны.

Также отмечается, что представитель МИД Китая сделал тревожное заявление, согласно которому Силы независимости Тайваня будут разбиты, а Китай достигнет полного объединения».

«Силы независимости Тайваня останутся с разбитыми головами и в крови после столкновения с великим... начинанием Китая достичь полного объединения», — сказал представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь, описывая учения вокруг острова как «серьезное предупреждение».