Папа Римский присвоил настоятелю Красного костела почетный титул 23.05.2024, 16:20

Храм до сих пор остается закрытым.

Папа Франциск присвоил настоятелю Красного костела Владиславу Завальнюку титул Капеллана Его Святейшества. Это произошло по просьбе митрополита Иосифа Станевского по случаю 50-летия священства кс. Завальнюка, сообщает «Хрысціянская візія».

Провозглашение присвоения титула Капеллана Его Святейшества состоялось на встрече ксендзов в Будславе. Документ зачитал архиепископ Тадеуш КондрусевичБ, который уже несколько десятилетий знает кс. Завальнюка.

По этому поводу иерарх сказал «Ты должен праздновать этот юбилей не только в этом костеле или в других, но в Красном. К сожалению, не можешь этого сделать. Не побоюсь сказать — все ассоциируют красный костел с кс. Завальнюком. Надеюсь, эта проблема будет решена. Если не сегодня, то в другой день».

Капеллан Его Святейшества (лат. Cappellanis Sanctitatis Suae) — священник, которому Папа присвоил этот титул. Капелланы называются мансиньорами и имеют некоторые привилегии в части церковного строя.

Митрополит Станевский присоединился к поздравлениям настоятеля костела св. Симона и Елены и пошутил, что «в Беларуси есть католический, гродненский и красный костелы».

В конце сентября исполнится два года, как Костел св. Симона и Елены закрыт властями. Храм отключен от коммуникаций, приход заставили забрать свое имущество. Никаких ремонтных работ в храме не проводится.