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Папа Римский присвоил настоятелю Красного костела почетный титул

  • 23.05.2024, 16:20
Папа Римский присвоил настоятелю Красного костела почетный титул

Храм до сих пор остается закрытым.

Папа Франциск присвоил настоятелю Красного костела Владиславу Завальнюку титул Капеллана Его Святейшества. Это произошло по просьбе митрополита Иосифа Станевского по случаю 50-летия священства кс. Завальнюка, сообщает «Хрысціянская візія».

Провозглашение присвоения титула Капеллана Его Святейшества состоялось на встрече ксендзов в Будславе. Документ зачитал архиепископ Тадеуш КондрусевичБ, который уже несколько десятилетий знает кс. Завальнюка.

По этому поводу иерарх сказал «Ты должен праздновать этот юбилей не только в этом костеле или в других, но в Красном. К сожалению, не можешь этого сделать. Не побоюсь сказать — все ассоциируют красный костел с кс. Завальнюком. Надеюсь, эта проблема будет решена. Если не сегодня, то в другой день».

Капеллан Его Святейшества (лат. Cappellanis Sanctitatis Suae) — священник, которому Папа присвоил этот титул. Капелланы называются мансиньорами и имеют некоторые привилегии в части церковного строя.

Митрополит Станевский присоединился к поздравлениям настоятеля костела св. Симона и Елены и пошутил, что «в Беларуси есть католический, гродненский и красный костелы».

В конце сентября исполнится два года, как Костел св. Симона и Елены закрыт властями. Храм отключен от коммуникаций, приход заставили забрать свое имущество. Никаких ремонтных работ в храме не проводится.

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