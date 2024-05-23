«Есть несколько целей, с которыми Путин летит в Беларусь» 12 23.05.2024, 17:38

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Лукашенко загнан в угол.

Путин прибудет в Беларусь с двухдневным официальным визитом. Примечательно, что он совпадает с ядерными учениями, которые совместно проводятся РФ и Беларусью

Чего ожидать от этого визита? За комментарием сайт Charter97.org обратился к политическому эксперту, руководителю украинского Центра военно-правовых исследований Aлександру Мусиенко:

— Во-первых, это контроль ситуации в Беларуси. Путину необходимо контролировать и дела, и самого Лукашенко. Во-вторых, это сознательный элемент эскалации со стороны РФ.

Обратите внимание на череду событий: учения, которые недавно завершились на границе Беларуси и Литвы»; проверка боевой готовности ядерных компонентов ЯО в Беларуси, а сейчас такие учения ведет РФ в своем Южном округе.

Не зря на сайте правительства РФ появлялся проект об изменении морских границ страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Это тоже эскалация, которая касается стран Балтии и Северной Европы.

Результатом этого визита Путина и этих событий будут очередные заявления о том, что «Беларусь и РФ едины, как никогда». А также о том, что готовятся какие-то действия против Беларуси и РФ, поэтому нужно готовиться противодействовать.

Не исключают, что будут приняты решения и сообщено о том, что развертываются дополнительные системы российского ядерного вооружения в Беларуси.

Дело в том, что Путин сейчас видит, что не достигает военным путем целей, им необходимо включать другие методы, которые предусматривают и эскалацию против Запада.

Действуют они сообща, как мне кажется, с Китаем. Он тоже включился, проводя учения в Тайване. До этого министр обороны Британии сказал о возможной передачи России летального вооружения. Здесь органично вписывается Беларусь. Ведь Лукашенко тоже, скажем так, все время хвастается отношениями с КНР, рассказывает, как они важны и так далее. Вот с этим визит и связан.

Еще отмечу, что видно, что Лукашенко сейчас находится в нестабильном состоянии. Он загнан в угол, под жестким психологическим давлением Путина. На него давит безысходность.