Одного из арестованных российских генералов неожиданно решили отпустить под домашний арест 23.05.2024, 17:31

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Его подозревают в мошенничестве.

Следствие просит отправить под домашний арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора РФ Ивана Попова, арестованного ранее по делу о мошенничестве.

«Главное военное следственное управление СК России ходатайствует об изменении меры пресечения бывшему командующему 58-й общевойсковой армией Ивану Попову, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест», — сообщает пресс-служба ведомства.

Там добавили, что решение принято с учетом характеризующих фигуранта данных, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России в июле 2023 года. Военный объяснил, что был отстранен «за правду» — по его словам, ему нужно было «либо смалодушничать и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах».

Тогда Попов заявил, что «Шойгу — предатель».