Греция и Польша призвали Еврокомиссию создать «Железный купол» над Европой 23.05.2024, 19:23

Урсула Фон дер Ляйен высказала одобрение этой идее.

Угроза, которую развязанная Россией война и раскручиваемая ею конфронтация с Западом представляет для Европы, заставила лидеров стран Старого Света задуматься о совместной защите. А беспрестанные обстрелы ракетами мирных украинских городов подсказали и первоочередные меры в рамках общей обороны.

Премьер-министры Греции и Польши Кириакос Мицотакис и Дональд Туск предложили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен инициировать создание общей системы противовоздушной обороны, которая финансировалась бы из общего бюджета ЕС. Союзу нужна «флагманская программа», такая как воздушный щит, написали они в письме; об этом (Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-23/greece-and-poland-ask-eu-to-create-a-common-air-defense-shield) рассказал знакомый с его содержанием человек.

Мицотакис поднял этот вопрос на переговорах с Туском в апреле, сообщил агентству представитель правительства Греции, подтвердив содержание письма. В нем лидеры двух стран предлагают создать полноценную систему противовоздушной обороны для защиты общего воздушного пространства ЕС от внешних угроз, таких как самолеты, ракеты и дроны, говорится в письме.

Фон дер Ляйен высказала одобрение этой идее. Она написала в посте в X (бывший Twitter):

«Украина воюет за наши ценности. Давайте поддерживать Украину и одновременно укреплять свою оборону. Нам нужно меньше фрагментации и [больше] совместных проектов. Таких как воздушный щит, предложенный Мицотакисом и Туском».

Лидеры Греции и Польши призвали обсудить эту идею на следующем саммите лидеров ЕС в конце июня.

С аналогичной идеей в конце марта выступил Армин Паппергер, генеральный директор немецкой Rheinmetall – крупнейшего производителя вооружений в Европе. Европейским лидерам стоит подумать об установке ракетных систем малого радиуса действия для защиты границ ЕС от ударов извне ракетами и дронами, сказал он в интервью Financial Times: «Думаю, это хорошая идея – иметь европейское решение по аналогии с [израильским] «Железным куполом».