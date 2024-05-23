Российские пограничники демонтировали линию демаркации на речной границе с Эстонией 12 23.05.2024, 20:32

3,542

Россияне убрали буи, установленные эстонской погранслужбой.

Российские пограничники убрали 24 из 50 буев, установленных сотрудниками погранслужбы Эстонии для обозначения территориальных вод балтийской страны на реке Нарва, пишет Bloomberg.

«Мы подойдем к этому инциденту трезво, взвешенно», — заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она при этом добавила, что Россия использует проблемы на границе для создания страха и беспокойства.

Граница по реке Нарве стала предметом спора в начале 2024 года, когда Россия заявила, что не согласна с расположением половины из 250 буев, установленных Эстонией, напоминает эстонская погранслужба. Плавучие маркеры используются для навигации лодок.

«Каждую весну Эстония и Россия устанавливают на реке Нарве пограничные буи. Русло со временем меняется, поэтому мы пересматриваем разметку. Если до 2022 года установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то теперь Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно мест размещения буев», — заявил начальник погрануправления Восточной префектуры Эрик Пургель. По его словам, эстонские власти в ближайшее время свяжутся с российскими коллегами для обсуждения этого вопроса.

Демаркация речной границы произошла на фоне скандала, связанного с опубликованным накануне на портале правовых актов постановлением правительства о расширении территориальных вод России в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией. Документ, разработанный Минобороны, вызвал бурную реакцию у европейских стран. Так, МИД Латвии назвал постановление «спланированной провокацией с целью эскалации» для «запугивания соседних стран». «Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, которая требует адекватного и жесткого ответа», — сказал, в свою очередь, министр иностранных дел Литвы Габрелиус Ландсбергис.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала Россию соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву, регулирующую вопросы береговых линий и территориальных вод, и связала решение Москвы с «гибридными» операциями.

Уже скоро проект постановления правительства о пересмотре географических координат госграницы исчез с портала нормативных актов. В МИД РФ заявили, что планов менять границы России в Балтийском море «не было и нет».