Российский оккупант снял результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ 6 23.05.2024, 22:54

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Видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял эффект от удара ВСУ ракетами ATACMS по объекту армии РФ в оккупированном Моспино вблизи Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины ракетным ударом уничтожили часть системы ПВО оккупантов.

«Вчера, около 12:50 был нанесен удар 5 ракетами ATACMS по позициям ПВО в районе аэродрома Моспино, Донецкая область» - сообщает российский паблик. В результате удара потери следующие: уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400, повреждена одна ПУ ЗРК С-300/400, уничтожена РЛС «96Л6Е», уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400. Потерь среди оккупантов якобы нет», - отмечает автор публикации.

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