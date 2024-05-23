закрыть
24 мая 2024, пятница, 0:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский оккупант снял результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ

6
  • 23.05.2024, 22:54
  • 5,090
Российский оккупант снял результаты удара ATACMS по аэродрому армии РФ

Видео.

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял эффект от удара ВСУ ракетами ATACMS по объекту армии РФ в оккупированном Моспино вблизи Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины ракетным ударом уничтожили часть системы ПВО оккупантов.

«Вчера, около 12:50 был нанесен удар 5 ракетами ATACMS по позициям ПВО в районе аэродрома Моспино, Донецкая область» - сообщает российский паблик. В результате удара потери следующие: уничтожено 2 ПУ ЗРК С-300/400, повреждена одна ПУ ЗРК С-300/400, уничтожена РЛС «96Л6Е», уничтожен пункт управления ЗРК С-300/400. Потерь среди оккупантов якобы нет», - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко
Детей осталось на три дня
Детей осталось на три дня Ирина Халип