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Задержанная литовская «шпионка» оказалась сотрудницей санатория «Беларусь»

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  • 23.05.2024, 23:31
  • 1,642
Задержанная литовская «шпионка» оказалась сотрудницей санатория «Беларусь»
Елена Романовскене

Подробности.

Гражданка Литвы Елена Романовскене, которую в Беларуси обвиняют в агентурной деятельности, является уроженкой Беларуси и сотрудницей санатория «Беларусь» в Друскининкае, пишет литовское издание 15min.

59-летняя Елена Романовскене родилась в Минске, в 1987 году окончила «Академию экономики» (видимо, имеется в виду нынешний Белорусский государственный экономический университет, который тогда назывался Белорусским государственным институтом народного хозяйства) и после этого, видимо, выехала в Литву. Сейчас женщина разведена.

В прошлом году она была кандидатом на выборах в городской совет Друскининкае от комитета «За Друскининкай», но избрана не была. Собственно говоря, из анкеты, опубликованной тогда литовским ЦИК, и стали известны ее основные биографические сведения.

Что касается профессиональной деятельности, то женщина работала заведующей отделом маркетинга в санатории «Беларусь» в Друскининкае, а также возглавляла небольшую компанию Inovatyvūs plėtros projektai («Проекты инновационного развития»), которая занимается рекламной деятельностью.

Задержать Романовскене могли в прошлом году, когда она возвращалась в Литву из Беларуси, где навещала родных. Родственники женщины от комментариев литовскому изданию отказались.

Елену Романовскене начнут судить в Минском городском суде 3 июня, она обвиняется в агентурной деятельности. Суд будет закрытым.

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