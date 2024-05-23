Задержанная литовская «шпионка» оказалась сотрудницей санатория «Беларусь» 1 23.05.2024, 23:31

1,642

Елена Романовскене

Подробности.

Гражданка Литвы Елена Романовскене, которую в Беларуси обвиняют в агентурной деятельности, является уроженкой Беларуси и сотрудницей санатория «Беларусь» в Друскининкае, пишет литовское издание 15min.

59-летняя Елена Романовскене родилась в Минске, в 1987 году окончила «Академию экономики» (видимо, имеется в виду нынешний Белорусский государственный экономический университет, который тогда назывался Белорусским государственным институтом народного хозяйства) и после этого, видимо, выехала в Литву. Сейчас женщина разведена.

В прошлом году она была кандидатом на выборах в городской совет Друскининкае от комитета «За Друскининкай», но избрана не была. Собственно говоря, из анкеты, опубликованной тогда литовским ЦИК, и стали известны ее основные биографические сведения.

Что касается профессиональной деятельности, то женщина работала заведующей отделом маркетинга в санатории «Беларусь» в Друскининкае, а также возглавляла небольшую компанию Inovatyvūs plėtros projektai («Проекты инновационного развития»), которая занимается рекламной деятельностью.

Задержать Романовскене могли в прошлом году, когда она возвращалась в Литву из Беларуси, где навещала родных. Родственники женщины от комментариев литовскому изданию отказались.

Елену Романовскене начнут судить в Минском городском суде 3 июня, она обвиняется в агентурной деятельности. Суд будет закрытым.