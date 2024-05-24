Поставки калия в Китай из Беларуси упали в два раза 24.05.2024, 1:00

КНР этот товар заменяет удобрениями из России и Канады.

Объемы, речь идет о стоимости, поставок продукции «Беларуськалия» в Китай в январе – апреле 2024 обвалились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Согласно предварительным данным (с окончательными они практически не различаются) Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, за треть текущего года Китай импортировал удобрений минеральных или химических, калийных на $1,47 млрд.

Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период 2023-го, когда было ввезено $1,92 млрд.

Что важно, основная доля падения приходится на Беларусь, потерявшую первую строчку в списке экспортеров.

Китай является одним из главных покупателей удобрений (в том числе калийных) в мире. А Беларусь – традиционно входит в число основных поставщиков калия в Поднебесную.

Напомним, что в I квартале 2023-го главным экспортером этих удобрений в Китай была Беларусь, в 2024-м потерявшая эту позицию и скатившаяся на третье место.

Отметим, что за январь – март стоимостной объем импорта калия в Китай составил $237,6 млн и, по сравнению с началом 2023-го, упал практически вдвое.

Если анализировать статистику за четыре месяца, то видно, что поставки из Беларуси не восстановились и в стоимостном, и в долевом выражениях.

Следует сказать и о том, что в 2024 году на мировом рынке цены на калийные удобрения упали. В 2019–22 годах они очень сильно выросли, и многие импортеры предпочли сократить покупки.

Упавший спрос повлиял на цены как калийных, так и азотных и фосфорных удобрений, которые в 2023 году сильно (на 10–30%) подешевели. Но это был не единственный фактор.

По оценкам Rabobank, в 2024 году общее использование удобрений увеличится почти на 5%. Ожидается, что цены на них останутся на более низком уровне, а доступность возрастет.

Если эти оценки подтвердятся, то выручка и прибыль от экспорта продукции «Беларуськалия» сократятся.