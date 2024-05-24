В Алуште ракеты ATACMS ликвидировали высокопоставленных военных РФ 7 24.05.2024, 7:45

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Поражен важный пункт связи и управления оккупантов в Крыму.

В городе Алушта во временно оккупированном Крыму поздно вечером 23 мая прогремели взрывы - был поражен узел связи российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«В Алуште был поражен узел связи российских оккупантов (в/ч 28735). Эта часть является важным пунктом связи и управления оккупантов в Крыму», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в/ч 28735 - это бывшая украинская воинская часть, которую теперь используют оккупанты.

На подъезде к воинской части произошел обвал трассы.

«Похоже на то, что были нанесены значительные повреждения оборудованию и множество уничтоженных оккупантов. Вероятно также удалось уничтожить пункт управления этого центра», - добавили партизаны.

Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что вечером 23 мая силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам Крыма. Взрывы раздавались почти во всех районах полуострова.

«Не менее 6 баллистических ракет MGM-140 ATACMS попали в узел связи радиолокационных и противовоздушных сил армии РФ. На том месте стоит радиоантенна станции космического наблюдения и несколько построек объекта», - говорится в сообщении.

«Именно по ним и был нанесен удар, где в тот момент находились высокопоставленные военнослужащие ВС РФ. И главное – это систематические удары по радиолокационным и противовоздушным силам ВС РФ в Крыму», - добавили авторы канала.

Напомним, что поздно вечером 23 мая в Крыму прозвучали мощные взрывы. Местные жители видели «прилеты».

Громко было в районе Перевального, в Ялте, Алуште, Бахчисарайском районе,

В Белогорске местные жители насчитали до 15 взрывов, а в Алуште слышали звук, похожий на беспилотник.

После мощных взрывов в воинских частях Севастополя резко начала звучать сирена.

По предварительным данным, украинские силы атаковали воинские части ФСБ РФ возле Алушты, 126-ю бригаду береговой обороны Черноморского флота РФ в Перевальном.