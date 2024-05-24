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ВСУ провели сразу две успешные контратаки в Харьковской области

  • 24.05.2024, 8:50
  • 1,726
ВСУ провели сразу две успешные контратаки в Харьковской области

Украинские военные пошли вперед в районе Лукьянцев и Глубокого.

Украинские защитники смогли провести контратаку против войск РФ к юго-востоку от Лукьянцев. Кадры с геолокацией от 22 мая показали незначительное продвижение ВСУ в районе Лукьянцев. При этом российские военкоры также пишут об контратаках ВСУ в районе Глубокого.

Аналитики из ISW озвучили ситуацию на севере Харьковщины за прошедшие сутки.

Z-каналы пишут о продвижении на 500 метров ВС РФ в районе Липцов, однако аналитики из ISW не имеют визуального подтверждения.

Главнокомандующий Украины Сырский заявил, что противник в районе Липцов перешел к активной обороне.

Накануне вражеская армия продолжила свои атаки на позиции украинских защитников в Волчанске. Один из российских военкоров заявил, что бои в городе стали позиционными.

По словам Сырского, оккупанты действительно увязли в уличных боях, так и не сумев на марше развить тактический успех.

Также противник стал перебрасывать в район Волчанска резервы.

Российские войска также продолжили наземные атаки в районе Старицы (к юго-западу от Волчанска), а российские источники утверждали, что российские войска отразили контратаки украинских войск в пределах Волчанска.

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