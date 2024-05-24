Не менее шести ракет ATACMS попали в узел связи войск РФ в Алуште 1 24.05.2024, 9:36

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Новые подробности масштабной атаки.

Вчера поздно вечером ВСУ атаковали военные объекты РФ по всей территории оккупированного Крыма, однако основной удар пришелся по воинской части и узлу связи недалеко от Алушты. Он был одним из важных объектов ВС РФ в Крыму.

Сегодня, 24 мая, паблик «Крымский ветер» сообщил о том, что вечер 23 мая был неспокойным для многих оккупантов в Крыму.

«Хлопки» были слышны во многих уголках Крыма. Также пыталась работать вражеская система ПВО, однако ее работа была не слишком эффективной.

Источник сообщает, что минимум 6 ракет типа MGM-140 ATACMS атаковали узел связи в Алуште. Там не только находилась станция космического наблюдения, но и высокопоставленные военнослужащие РФ.