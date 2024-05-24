Forbes: Украинские десантники на Stryker держат круговую оборону в Волчанске 1 24.05.2024, 12:14

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иллюстративное фото

Американское оружие идеально подходит для такого типа боя.

В начале 2023 года США передали Украине почти 200 боевых машин Stryker. Почти всю технику получила новая элитная 82-я десантно-штурмовая бригада украинских Воздушно-десантных войск. Сейчас они воюют в Волчанске.

Как пишет Forbes, это впервые, когда эти ББМ используются на поле боя, для которого были созданы. Речь идет о городских боях.

На фоне боев на севере Харьковской области начали ходить слухи, что 82-я десантно-штурмовая бригада спешит усилить гарнизон в Волчанске. Во вторник бойцы подтвердили свое развертывание на новых позициях. На видео с БПЛА и камер со шлемов видно, что украинские десантники вступают в бой в центре Волчанска. Один солдат даже выстрелил противотанковой ракетой из открытого верхнего люка «Страйкера».

«Задача заключалась в том, чтобы занять оборонительные позиции и сдержать врага», - сказал один из десантников в отдельном видео.

Городские бои в Волчанске

Как отмечается, бойцам на этих ББМ стоит избегать прямого боя с российской механизированной или танковой бригадой, особенно на открытой местности, где более тяжелые танки и гусеничные боевые машины могут применить свою превосходящую огневую мощь на большой дальности.

В прошлом году 82-я десантно-штурмовая бригада впервые вступила в бой против окопанных российских механизированных сил на открытых полях юга Украины. Бригада потеряла по крайней мере восемь своих ББМ, что аналитики Oryx смогли проверить.

Когда южный фронт стабилизировался, а россияне сосредоточили свои силы на востоке и севере городов, 82-я десантно-штурмовая бригада наконец получила возможность вести бои на выгодной местности.

Стремясь пройти через Волчанск, чтобы освободить путь в Харьков, новая северная группировка сил российской армии начала штурмы пехотой.

«Штурмовые группы, как правило, размером до взводов [до 40 военнослужащих], вступают в боевые действия с опорным пунктом перед объединением с другими штурмовыми группами. Это уменьшает потери при приближении к цели, но замедляет темп продвижения», - пояснили в Украинском центре оборонных стратегий.

Круговая оборона бойцов ВСУ

Взводы россиян были разбросаны по городской серой зоне в центре Волчанска, размывая линию фронта и заставляя экипажи украинских «Страйкеров» вести бой на 360 градусов.

«Мы держали круговую оборону. Они шли со всех сторон», - сказал один из десантников.

К счастью, Strykers подходит для кругового боя. Эти машины являются хорошими платформами для наблюдения и стрельбы, а благодаря датчикам и оружию, установленным сверху, оккупантам трудно подкрасться к ним.

Что еще важнее, каждый «Страйкер» несет целый отряд из девяти пехотинцев. Таким образом, группа из четырех ББМ может развернуть полный взвод из почти 40 пехотинцев, чего не могут тяжелые и менее вместительные гусеничные машины М-2.

По мнению журналистов издания, уже очевидно, что 82-я десантно-штурмовая бригада была готова к городскому бою в Волчанске. Продвинувшись на несколько километров на юг в первые дни наступления на севере, россияне наткнулись на усиленную украинскую оборону в центре города.

Столкновение с мощным гарнизоном, в том числе с недавно прибывшими десантниками и их колесной техникой, почти полностью остановило продвижение вражеских сил.

«Есть признаки того, что российские войска продолжают проникать в леса и отдельные здания южнее, пытаясь закрепиться. Однако мы скептически относимся к их способности продвигаться глубоко [на] юг», - отметила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.