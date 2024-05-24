Россияне показали «таинственную» авиабомбу, подвешенную под Су-34 2 24.05.2024, 13:11

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Ранее в сеть выкладывали только обломки этого боеприпаса.

Чуть больше чем через два месяца после первого обнародования обломков российской планирующей бомбы нового типа, появились фото, на которых можно детально рассмотреть УМПБ Д-30СН. Об этом сообщает The War Zone.

Также можно видеть видео применения российских управляемых авиабомб с фронтового бомбардировщика Су-34, который, насколько можно судить, выступает штатным носителем боеприпаса нового типа.

Эксперты обратили внимание на то, что внешне оружие выглядит гораздо более совершенным, чем обычные УМПК, которые имеют откровенно кустарный вид.

Интересно, что на новых фотографиях УМПБ Д-30СН не видно признаков силовой установки, которая бы обеспечила значительное увеличение дальности полета бомбы.

В прошлом ходили слухи, что оружие может иметь небольшой турбореактивный двигатель. И хотя это все еще остается возможным, на данном этапе нет свидетельств о существовании такой силовой установки.

Также ходили слухи, что УМПБ Д-30СН может быть оружием двойного назначения, которое можно запускать не только с самолетов, но и с наземной реактивной артиллерии. Опять же, пока доказательств об этом нет, однако саму концепцию в теории можно реализовать.

По неподтвержденным данным, УМПБ Д-30СН использует инерциальную и спутниковую навигацию. Дальность действия бомбы может составлять примерно 70 км. Она имеет относительно небольшую боевую часть и в целом не столь разрушительна, как некоторые боеприпасы с УМПК.

УМПБ Д-30СН в войне против Украины

Напомним, россияне начали активно использовать УМПБ Д-30СН еще в марте этого года. Новыми бомбами, в частности, наносили удары по Харькову.

Судя по официальным заявлениям, бомба имеет достаточно низкую (как для современного управляемого вооружения) точность. Впрочем, она все равно представляет угрозу: в первую очередь, для обычных граждан.

Эксперты называют УМПБ Д-30СН аналогом знаменитых американских боеприпасов семейства Small Diameter Bomb. Последние также имеют большую дальность, которая может превышать 100 км.