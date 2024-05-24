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Минчанина отправили на сутки за БЧБ-шторы

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  • 24.05.2024, 13:16
  • 5,946
Минчанина отправили на сутки за БЧБ-шторы

Свидетель утверждал, что там нет таких цветов.

Минчанина Вячеслава С. судили по административной статье за «пикетирование бело-красно-белыми шторами». 

Дело рассматривал суд Первомайского района столицы 26 апреля. В документах отмечается, что проверить мужчину решили после сообщения неизвестного человека в милицию, заметил канал «Вясна назірае».

Вячеслав получил трое суток ареста. Минчанин решил обжаловать решение суда. На заседании он отметил, что доказательства вины отсутствуют. Также выступил свидетель, который заявил, что в шторах не было красного и белого цветов.

Однако суд оставил жалобу без удовлетворения, решение осталось в силе.

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