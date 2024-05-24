закрыть
24 мая 2024, пятница, 14:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В ГУР показали ночную охоту подразделения «Кабул-9» на российских оккупантов

  • 24.05.2024, 13:51
  • 2,268
В ГУР показали ночную охоту подразделения «Кабул-9» на российских оккупантов

Видеофакт.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры боевой работы воинов подразделения «Кабул 9». В результате враг потерял несколько единиц транспорта и техники, а также личный состав.

Видео ударов было опубликовано пресс-службой ГУР. «Ночная охота – разведчики продолжают уничтожать вражескую технику», – говорится в подписи к нему.

В ГУР добавили, что врагу были нанесены потери в технике и живой силе.

«Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» – за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага. В результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава. Охота продолжается!» – говорится в публикации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто
Почему Путин заговорил о мире?
Почему Путин заговорил о мире? Владимир Фесенко