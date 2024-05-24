В ГУР показали ночную охоту подразделения «Кабул-9» на российских оккупантов 24.05.2024, 13:51

2,268

Видеофакт.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали кадры боевой работы воинов подразделения «Кабул 9». В результате враг потерял несколько единиц транспорта и техники, а также личный состав.

Видео ударов было опубликовано пресс-службой ГУР. «Ночная охота – разведчики продолжают уничтожать вражескую технику», – говорится в подписи к нему.

В ГУР добавили, что врагу были нанесены потери в технике и живой силе.

«Очередная добыча подразделения ГУР МО Украины «Кабул 9» – за одну ночь уничтожили несколько единиц военного транспорта и техники врага. В результате ночной работы разведчиков российские оккупанты также понесли потери среди личного состава. Охота продолжается!» – говорится в публикации.