В Минске установили новый рекорд на рынке жилой недвижимости 2 24.05.2024, 15:11

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Детали.

Национальное кадастровое агентство сообщает о новом рекорде, установленном на рынке продажи квартир в Минске. Оказывается, за январь — март в белорусской столице совершено более 4 тыс. сделок с квартирами (если точно — 4008). Это на 20% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

«Это наибольшее количество для I квартала года за всю историю наблюдений», — говорится в отчете.

Оптимистичной на рынке жилья ситуация была уже в январе, когда был почти установлен рекорд по количеству продаж для этого месяца — 1,08 тыс. сделок.

По данным НКА, последний раз отметку в 1 тыс. сделок удалось перешагнуть только в январе 2022 года. А вот в марте был установлен несомненный рекорд по количеству сделок для этого месяца — почти 1,5 тыс.

Всего в I квартале 2024 года покупатели приобрели 287 тыс. кв. м (+30%) квартир в Минске на общую сумму $206 млн. В деньгах это на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Абсолютное большинство проданных квартир в новостройках — однокомнатные. Их доля увеличилась на 12 п. п. по сравнению с IV кварталом 2023 года. При этом треть квартир имеют площадь более 44 кв. м, то есть потенциально могут использоваться как двухкомнатные квартиры.

Наибольшим спросом у покупателей пользовалось жилье в Октябрьском и Фрунзенском районах, реже покупали квартиры в Ленинском и Партизанском районах Минска.

Дороже всего стоили квартиры в Центральном районе Минска, где средняя стоимость «квадрата» сложилась на уровне $1620 в эквиваленте.