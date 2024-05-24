Лукашенко угрожает США 26 24.05.2024, 18:30

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Диктатор обвинил Вашингтон в крушении вертолета с президентом Ирана.

Александр Лукашенко обрушился на США из-за смерти президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Как человек, а не как президент, скажу, что мерзкая, омерзительная позиция США привела к этому. Я имею в виду прежде всего санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», - заявил он на пресс-конференции.

«Они ж запретили его обслуживать (вертолет Раиси - прим.) своим компаниям. Поэтому в этом их вина в том числе», - сказал узурпатор.

Также диктатор пригрозил ответом Вашингтону.

«Придет время, они (США - прим.) за это ответят. Ответят сполна. Они там за океаном не укроются», - заявил Лукашенко.

Как сообщал Charter97.org, посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи назвал причиной крушения вертолета климатические условия.