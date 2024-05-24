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Польша может возобновить работу одного перехода на границе с Беларусью

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  • 24.05.2024, 21:40
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Польша может возобновить работу одного перехода на границе с Беларусью

Об этом заявил премьер Польши.

Польша может возобновить работу пограничного пункта «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») на границе с Беларусью. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, пишет RMF24.

«В ближайшее время рассмотрим возможность открытия пограничного перехода „Бобровники“ для пассажиропотока. Я полностью поддерживаю это! Однако сразу оговорюсь, я не приму такого решения, если у военных и пограничников будет однозначно отрицательное мнение, что это может оказать негативное влияние на нашу безопасность», — сказал Туск на митинге в Белостоке.

По его словам, открытие погранпункта «Бобровники» смогло бы разблокировать значительную часть польского малого и среднего бизнеса, связанного с прямым товарооборотом между белорусами и поляками.

Глава польского правительства отметил, что решение может быть принято в течение нескольких дней. Дональд Туск подчеркнул, что он далек от жестов в сторону белорусского режима, поэтому возможное открытие границы не следует трактовать таким образом.

«Изолируйте режим, откройтесь людям», — заявил он.

Напомним, по решению польской стороны, с 10 февраля 2023 года польский пункт пропуска «Бобровники» официально приостановил оформление транспортных средств и лиц, следующих через границу, на неопределенное время «в интересах государственной безопасности».

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