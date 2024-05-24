Один из польских банков начал блокировать онлайн-банкинг белорусам без ВНЖ 24.05.2024, 23:36

1,190

Речь идет о банке Santander.

Белорус, который открыл полтора года назад счет в польском банке Santander, обнаружил, что его заблокировали. Он не может зайти в свой аккаунт ни в веб-версии, ни в приложении, сообщается телеграм-канал Dzik Pic.

В техподдержке ему объяснили блокировку новыми правила для граждан Беларуси и России.

«Я переехал в Польшу из Грузии в декабре 2022-го. Где-то в январе вместе с женой получили PESEL и открыли счета в Santander (USD/PLN). ВНЖ на тот момент еще не было. Жена получила ВНЖ в середине 2023 года по работе, у нее счет все еще работает. Я же где-то полгода нахожусь в ожидании ВНЖ (подавался в Кракове по ИП). Но инспектор обещал, что решение вынесут 22 мая, вот жду почтальона с децизией», — пояснил мужчина свою ситуацию.

Вечером 23 мая он пытался перевести доллары в злотые через мобильное приложение, но не смог войти в него. Сначала он решил, что это технический сбой. Однако утром 24-го ситуация повторилась. После этого он пытался попасть в свой аккаунт через вебсайт, но тоже не получилось.

Тем временем другой наш соотечественник сообщил, что обращался в техподдержку, там ему сказали, что сам счет не заблокирован, просто ограничено использование приложения и веб-версии. Ему пояснили, что причиной блокировки стало отсутствие вида на жительство в Польше. Счет разблокируют, если он принесет в отделение банка карту побыту.

Он также побывал в отделении банка, чтобы прояснить ситуацию. Ему там ответили, что блокировка действительно связана с новыми правилами, которые приняли два дня назад для граждан РБ/РФ.

«Сказали, что дело только в новом правиле. И что децизии/штампа для разблокировки будет недостаточно, нужен пластик — причем от года. Я привел консультанту пример, „что, если пластик дадут на год, а я приду на следующий день, то есть, до конца будет меньше года?“. Она ответила, что это не важно, лишь бы общий срок на самой карте был год+», — поделился белорус.

Тем временем в техподдержке Santander телеграм-каналу Dzik сообщили, что у них теперь есть правило — у гражданина РБ/РФ для открытия новых продуктов должен быть вид на жительство в Польше/ЕС минимум на 12 месяцев.

«Обязанность проверять наличие у наших клиентов такого документа налагается применимыми правовыми положениями, касающимися международных санкций», — рассказали в банке.

По словам мужчины, который ходил в банк за консультацией, он до их пор может получать деньги на свой счет, но снять их может только в отделении банка. Карточка тоже работает, но на ней уже закончились злотые, так что снимать ему нечего. Также он отметил, что система мобильных платежей BLIK тоже недоступна.

Телеграм-канал отмечает, что новые правила введены не Santander, а кем-то выше.