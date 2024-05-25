ВСУ оттеснили врага от переднего края обороны в Харьковской области
- 25.05.2024, 8:43
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Украинский Генштаб раскрыл подробности.
Самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.
Согласно информации Генштаба ВСУ, в настоящее время там произошло 90 боевых столкновений.
На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражено 10 атак в районах Липцов, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица. Кроме того, украинские защитники штурмовыми действиями оттесняют врага от переднего края обороны, на отдельных участках имеют успех.