Потери РФ в Украине превысили полмиллиона человек 6 25.05.2024, 9:03

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Пересечена новая «юбилейная» отметка.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 1140 российских оккупантов, и общие вражеские потери пересекли «юбилейную» отметку в 500 тысяч. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

«Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.05.24 ориентировочно составили около 500080 человек», - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки уничтожено:

15 танков

11 ББМ

27 артиллерийских систем

2 РСЗО

1 средство ПВО

39 единиц автомобильной техники и автоцистерн

3 единицы специальной техники.

Также сообщается об уничтожении 4 БПЛА противника. В то же время в Генштабе сообщили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - БПЛА оперативно-тактического уровня.

«Поэтому общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме», - отмечают в Генштабе.

Согласно данным на сайте, общее количество уничтоженных БПЛА составляет 10414, поэтому если сравнивать с данными за минувшие сутки (10401), то количество уничтоженных БПЛА противника составит 13.