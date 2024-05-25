В Крыму вспыхнул военный аэропорт РФ «Саки» 25.05.2024, 13:35

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Накануне в его районе прогремел мощный взрыв.

В субботу утром, 25 мая, в селе Новофедоровка в оккупированном россиянами Крыму внезапно вспыхнул военный аэропорт «Саки». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, из-за пожара пришлось перекрывать трассу поблизости, из-за чего образовались огромные очереди из автомобилей.

«Трасса перекрыта... Что-то происходит», — комментируют очевидцы, добавляя, что водителям, которые направляются в Евпаторию, лучше остановиться в Саках и выпить кофе, пока пробка не рассосется.

«Прекрасный «камыш» в Крыму в это время года, ага», — прокомментировал событие Петр Андрющенко, намекая на то, что оккупационная власть, как правило, оправдывает «чрезвычайные происшествия», которые случаются на военных и критически важных инфраструктурных объектах агрессора после попадания украинскими ракетами или БПЛА, исключительно «возгоранием камыша».

Как информирует канал «Крымский ветер», в Новофедоровке сегодня утром прогремел мощный взрыв. Там базируется 43-й истребительный авиационный полк с бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30.

Отметим, сначала в местных группах в Telegram сообщали о пожаре, который возник в Сакском районе из-за обрыва кабеля, которые, как уверяют крымчане, держатся «на изоленте и соплях». Из-за этого якобы и «вспыхнула трава». Позже пожарные отрапортовали о пожаре, который якобы возник в частном доме села Прибрежное. Из-за этого даже пришлось вводить объездные пути для водителей.