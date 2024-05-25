Магазины польской обуви прекращают работу в Беларуси 2 25.05.2024, 14:26

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Названа причина.

Магазины польской обуви Wojas сообщили о распродаже коллекций и прекращении работы, пишет smartpress.by.

«Мы закрываемся. Сказали вчера, сроки пока не озвучили», – подтвердили журналистам продавцы.

Причиной, согласно разосланному компанией сообщению, стало решение правительства Беларуси расширить список товаров, которые нельзя ввозить из Польши, а также из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии и продавать в Беларуси.

Среди них пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, моющие средства для кухни и ванной, ковры, текстильная одежда, головные уборы, постельные принадлежности, посуда и некоторая другая продукция. Среди прочего Минск запретил ввозить из этих стран обувь – как резиновая, так и кожаная.

В список «недружественных стран» входят: ЕС, США, Канада, Норвегия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, Черногория, Швейцария.