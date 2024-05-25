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Уничтожение российского Су-25 попало на видео

  • 25.05.2024, 17:55
  • 4,456
Уничтожение российского Су-25 попало на видео

Российский штурмовик сбит на Донецком направлении.

Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая сбили очередной российский самолет Су-25, говорится в сообщении Telegram-канала ОСГВ «Хортица».

Вражеский самолет был сбит на Донецком направлении.

«Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса», — говорится в сообщении.

В этот раз украинским бойцам даже удалось зафиксировать момент удара по Су-25 на видео.

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