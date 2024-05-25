Уничтожение российского Су-25 попало на видео
- 25.05.2024, 17:55
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Российский штурмовик сбит на Донецком направлении.
Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 25 мая сбили очередной российский самолет Су-25, говорится в сообщении Telegram-канала ОСГВ «Хортица».
Вражеский самолет был сбит на Донецком направлении.
«Еще один вражеский штурмовик Су-25 догорает в степях украинского Донбасса», — говорится в сообщении.
В этот раз украинским бойцам даже удалось зафиксировать момент удара по Су-25 на видео.