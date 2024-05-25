В харьковском ТЦ, который атаковали россияне, находилось более 200 человек 25.05.2024, 18:59

В гипермаркет попали два КАБа.

Россияне варварски атаковали спальный район Харькова, ударив по гипермаркету «Эпицентр», пишет New Voice.

Оккупанты попали двумя КАБами ТЦ, в результате чего возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Также российские военные нанесли удар по центральному парку в Харькове.

Точное число погибших и пострадавших еще уточняется. Сообщалось, что известно о двух погибших и 35 пострадавших в Эпицентре, также известно о большом количестве пропавших безвести.

По словам мэра города Игоря Терехова, на момент российской атаки в «Эпицентре» находилось около 200 человек.