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В харьковском ТЦ, который атаковали россияне, находилось более 200 человек

  • 25.05.2024, 18:59
В харьковском ТЦ, который атаковали россияне, находилось более 200 человек

В гипермаркет попали два КАБа.

Россияне варварски атаковали спальный район Харькова, ударив по гипермаркету «Эпицентр», пишет New Voice.

Оккупанты попали двумя КАБами ТЦ, в результате чего возник пожар на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Также российские военные нанесли удар по центральному парку в Харькове.

Точное число погибших и пострадавших еще уточняется. Сообщалось, что известно о двух погибших и 35 пострадавших в Эпицентре, также известно о большом количестве пропавших безвести.

По словам мэра города Игоря Терехова, на момент российской атаки в «Эпицентре» находилось около 200 человек.

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