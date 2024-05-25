Tesla выпустила кружку в стиле Cybertruck 2 25.05.2024, 20:01

Стоит такой «аксессуар» 50 долларов.

Tesla пополнила коллекцию аксессуаров в стиле Cybertruck дорожной кружкой под названием CyberVessel. Форма кружки разработана для подстаканника пикапа и в то же время совместима со всеми остальными моделями бренда, пишет «Автоцентр».

Внешне она напоминает здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Корпус у нее из матовой нержавеющей стали с двойными стенками. Также имеется шарнирная ручка и вакуумная крышка с выгравированным силуэтом Cybertruck. Вместимость — 0,6 литра.

Стоит «CyberVessel» 50 долларов и несмотря на довольно солидный ценник в официальном магазине Tesla ее уже нет. Зато ее можно найти на eBay, правда, в три раза дороже.

Но Tesla предлагает много других предметов в стиле своего электропикапа. Например, за 40-60 долларов можно приобрести пивную кружку, киберсвисток, термокружку или открывалку. Также в списке плед за 150 долларов и рюкзак за 260 долларов. Для детей Tesla приготовила электрический квадроцикл за 1900 долларов, а взрослые автомобилисты могут обзавестись кибермолотом за 700 долларов.