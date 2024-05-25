Глава российского ФСБ делает заявления от имени Беларуси 1 Аббас Галлямов

25.05.2024, 20:12

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Александр Бортников

Москва втягивает нашу страну в еще один конфликт.

Все пропагандистские СМИ цитируют заявление Бортникова по поводу Молдовы. Дескать, страны Запада «буквально втаскивают» ее в «военное противостояние с Россией и Беларусью». Первоисточником информации о заявлении является сообщение ТАСС. В нем сказано о «втягивании» и нет ни слова о том, в чем конкретно это «втягивание» выражается. А ведь это принципиально важно – особенно с учетом того, что в заявлении упоминается и Беларусь. Ладно, Россия – про ее противоречия с Молдовой из-за Приднестровья мы слышали, но Беларусь-то тут при чем? Почему руководитель российского ФСБ делает заявления от имени Беларуси? У них ведь свой МИД и свое правительство есть… Такие вещи нуждаются в каком-то прояснении.

Знаете, вот лично мне даже в голову не придет, что можно бросить такое обвинение и не привести никаких фактов, подтверждающих мои слова. А вот российские власти считают это возможным. Они настолько уверены в том, что люди просто-таки обязаны им верить, что им даже в голову не приходит доказывать свои голословные утверждения конкретикой. И так сойдет, мол!

На самом деле НЕ сойдет. Простым словам большинство россиян уже не верит. Слова надо подтверждать чем-то более весомым.

Я не знаю, чей именно это прокол: ТАСС ли, Бортникова ли. Понять невозможно: кроме цитаты агентства другой фактуры нет, а сайт ФСБ глубокомысленно молчит. Впрочем, нам с вами какое дело, кто именно там виноват? С этим пусть Кремль сам разбирается (спойлер: конечно, разбираться не будет). Мы же с вами просто зафиксируем, что работают они все менее профессионально.

А это тот самый первоисточник:

Аббас Галлямов, Telegram