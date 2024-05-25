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Илья Шкурин закончил сезон вторым бомбардиром в чемпионате Польши по футболу

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  • 25.05.2024, 21:09
Илья Шкурин закончил сезон вторым бомбардиром в чемпионате Польши по футболу
Илья Шкурин
Фото: ФК «Сталь» (Мелец)

Белорус забил 16 голов.

Сегодня завершился последний тур Экстраклассы — сильнейшего дивизиона чемпионата Польши.

25 мая «Сталь» из города Мелец, за которую играет белорус Илья Шкурин, уступила в гостях клубу «ЛКС Лодзь» — 2:3. Шкурин забил с пенальти. Его команда заняла 11-е место из 18, набрав 43 очка.

На счету 24-летнего белоруса 16 забитых мячей и 5 голевых передач. Он стал вторым в споре бомбардиров — у Эрика Экспозито 18 голов.

Ранее Шкурин играл за киевское «Динамо», польский «Ракув», «Динамо» (Брест), «Энергетик-БГУ» и «Витебск».

Как сообщал Charter97.org, Шкурин отказался ехать в национальную сборную, пока у власти Лукашенко.

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