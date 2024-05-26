Легендарный мессенджер ICQ прекращает работу 26.05.2024, 8:22

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В 1990-х «аська» была одним из самых популярных мест для общения в сети.

В 1990-х ICQ был одним из самых популярных мессенджеров для общения. Однако время легендарной «аськи» подходит к концу. 26 июня она приостановит работу. Информация о этом появилась на официальном сайте мессенджера.

На сайте мессенджера написано: «ICQ перестанет работать с 26 июня».

Телеграм-канал «Bild на русском» пишет, что израильская компания Mirabilis запустила мессенджер в 1996 году. Спустя два года интернет-провайдер AOL приобрел его за более чем 400 миллионов долларов.

На заре интернета он имел огромный успех: более 100 миллионов человек по всему миру пользовались ICQ. Однако популярность «аськи» постепенно пошла на спад. В последующие годы мессенджер был вытеснен другими приложениями и утратил свою значимость.

В 2010 году ICQ продали российской Mail.ru Group (ныне VK Group) за 187,5 миллионов долларов.