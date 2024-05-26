Капсула времени из 60-х: обнаружен культовый американский спорткар в идеальном состоянии 26.05.2024, 14:05

Dodge Charger R/T — мощная заряженная версия модели.

В США нашли прекрасно сохранившийся Dodge Charger 1969 года. Знаменитое спортивное авто проехало всего 19 400 км. О нем рассказал в видео на Youtube блогер Lou Costabile.

Этот Dodge Charger R/T в хорошем состоянии и не нуждается в реставрации. Его кузов, салон и двигатель хорошо сохранились, ведь долгое время автомобиль стоял в гараже и не эксплуатировался, поэтому это капсула времени.

Первый владелец использовал авто в стритрейсинге и даже модернизировал его — заменил карбюраторы и выхлоп. Однако когда он женился и стал отцом, то все реже участвовал в уличных гонках, а со временем вообще отказался от них.

После смерти владельца спорткар приобрел страстный поклонник Dodge Charger — это уже пятое авто этой модели в его коллекции. О машине заботятся и она очень редко выезжает на дороги.

Dodge Charger R/T 1969 года — ценная коллекционная модель. Автомобиль оснащен огромным 7,2-литровым V8 мощностью 375 л.с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.