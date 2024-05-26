Стая дронов ВСУ растерзала российский Т-90М 4 26.05.2024, 15:22

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Танк ослепили, остановили и сожгли.

Операторы FPV-дронов 47-й бригады ВСУ подорвали на фронте еще один российский Т-90М, который россияне считают самой современной моделью в своей армии. На счету подразделения уже шесть уничтоженных единиц Т-90 «Прорыв», пишет dialog.ua.

На опубликованных кадрах показана настоящая охота за российским танком стаей украинских дронов.

Первый из них попадает в моторный отсек, второй поражает оптику наведения — танк ослеп и обездвижен. Третий дрон попал между башней и корпусом, после чего танк сгорел.

Символично, что все это произошло прямо возле дорожного знака с нарисованным флагом Украины.