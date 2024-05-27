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Очевидцы показали, как российский флот бежит из Севастополя

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  • 27.05.2024, 11:00
  • 3,612
Очевидцы показали, как российский флот бежит из Севастополя

Крым покинули ракетные катера проекта 1241 «Молния-1».

Черноморский флот РФ продолжает покидать Севастополь.

Два ракетных катера проекта 1241 «Молния-1» проследовали вдоль Южного берега Крыма курсом на восток. Их сопровождали два быстроходных катера, сообщает проект «Крымский ветер».

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» — проекта 1241 «Молния-1».

В составе ЧФ осталось всего два катера этого проекта — «Р-60» и «Набережные Челны».

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