Очевидцы показали, как российский флот бежит из Севастополя 3 27.05.2024, 11:00

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Крым покинули ракетные катера проекта 1241 «Молния-1».

Черноморский флот РФ продолжает покидать Севастополь.

Два ракетных катера проекта 1241 «Молния-1» проследовали вдоль Южного берега Крыма курсом на восток. Их сопровождали два быстроходных катера, сообщает проект «Крымский ветер».

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения «Group 13» Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец» — проекта 1241 «Молния-1».

В составе ЧФ осталось всего два катера этого проекта — «Р-60» и «Набережные Челны».